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Татьяна Голикова: межбюджетный трансферт на борьбу с онкологией составит 330 млрд руб. в 2019–2021 годах

24.07.2018
Фото: government.ru

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования будет перечислен трансферт из федерального бюджета в объеме 70 млрд руб. в 2019 году, 120 млрд — в 2020 году и 140 млрд — в 2021-м. Эти средства предназначены на обеспечение клинических рекомендаций по онкологической медпомощи, заявила вице-премьер Татьяна Голикова (на фото) на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Я бы хотела обратить внимание, что отличительной особенностью является то, что бюджет Фонда обязательного медицинского страхования включает новые субсидии, которые будут перечисляться из федерального бюджета. Это средства на обеспечение клинических рекомендаций в рамках федерального проекта «Онкология», — цитирует РБК Татьяну Голикову.

По ее словам, эти средства будут включены в размер тарифа на оплату оказываемой медицинской помощи по профилю «Онкология».

Кроме того, с 2020 года высокотехнологичная медпомощь, не включенная в базовую программу ОМС, и оплата родового сертификата будут финансироваться из средств федерального бюджета.

«Должна также сказать, что еще одной отличительной особенностью этого бюджета является то, что начиная с 2020 года все нестраховые расходы, высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, оплата родового сертификата будут финансироваться исключительно за счет средств федерального бюджета», — добавила вице-премьер.

По ее словам, перечень высокотехнологичной медицинской помощи, который не включается в базовую программу ОМС, будет расширен за счет новых методов лечения по профилям травматологии, ортопедии, эндокринологии, неврологии и протонной терапии.

О том, что в России готовится национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями Президент России Владимир Путин заявил 7 июня в рамках «прямой линии». По его словам, до 2024 года на эти цели будет потрачен триллион рублей.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФФОМС
финансирование
онкология
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Соотношение динамики доли продаж российских дженериков и средневзвешенной стоимости 1 упаковки аторвастатина 20 мг №30, I кв. 2018 г.
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