Татьяна Голикова: расходы на нацпроект по здравоохранению превысят 1,5 трлн рублей

Предварительные расчеты правительства показали, что на реализацию национальных проектов в области демографии и здравоохранения понадобится более 5 трлн руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова (на фото).

​«В части национального проекта по здравоохранению отмечу, что его объем в настоящий момент оценивается в чуть более 1,5 трлн руб.», — сказала Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами, посвященном разработке и выполнению национальных проектов в социальной сфере.

По ее словам, основной целью, которую преследует национальный проект по здравоохранению, является повышение доступности медицинской помощи, приближение ее к людям, живущим в удаленных населенных пунктах. Отдельное внимание предстоит уделить двум направлениям в медицине: онкопрограмме и развитию сердечно-сосудистой помощи.

Ключевой показатель нацпроекта – снижение смертности населения.