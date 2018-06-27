Татьяна Яковлева назначена первым заместителем министра здравоохранения РФ

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 26 июня назначена первым заместителем глав Минздрава Вероники Скворцовой. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 г. № 1271-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Татьяна Яковлева окончила медучилище (1978), Ивановский мединститут (1985), Московский государственный социальный университет (2001).

С 1985 по 1999 гг. работала врачом в лечебных учреждениях Ивановской области.

В 1999 году избрана депутатом Госдумы третьего созыва по Ивановскому одномандатному избирательному округу № 78 (Ивановская область). Позднее избиралась депутатом Госдумы 4, 5 и 6 созывов.

С июля 2012 года – заместитель министра здравоохранения РФ.