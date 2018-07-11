Темур Шакая займется поставками косметики из Германии

Бывший совладелец аптечной сети «36,6» Темур Шакая займется профессиональной косметикой для волос ME Mademoiselle. Об этом бизнесмен сообщил на своей страничке в Фэйсбуке.

«Это были долгие, но очень интересные переговоры! 15 000 квадратных метров высокотехнологичного производства профессиональной косметики высшего качества, расположились в уютной германской деревушке в 200 км от Франкфурта! Многие известные бренды вышли с конвейера этого завода! И вот она квинтэссенция многолетних изысканий. ME Mademoiselle - инновационный премиальный бренд профессиональной косметики», - сообщил он.

До 2018 г. Темур Шакая в партнерстве с Иваном Саганелидзе, Владимиром Кинцурашвили и Игорем Жибаровским владели компанией Palesora - мажоритарным акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Как ранее сообщал «ФВ», Palesora вышла из числа акционеров известной аптечной сети в период с июня по декабрь 2017 г. Это следует из отчетов компании. Точной информации о продаже и новых акционерах нет. Новым мажоритарием стала кипрская компания Paneario Holdings Limited, офшору принадлежит 28% «36,6».

В декабре 2017 г. Темур Шакая и Игорь Жибаровский покинули совет директоров аптечной сети. Двое других партнеров руководили «36,6» до марта 2018 г.