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Торговые сети смогут торговать лекарствами без лицензии

12.04.2018

Минпромторг доработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах при наличии лицензии на фармдеятельность. Обновленная версия предлагает разрешить торговым организациям реализовывать безрецептурные лекарства вообще без лицензии, пишет «Коммерсант». Там же конкретизируется, что такое право дается компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами.

Осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в Росздравнадзор. Кроме этого в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.

Фармацевтическое сообщество высказывается против принятия такого документа, считая что он создаст дискриминационные условия для участников аптечного рынка. В частности, ранее исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова заявляла: «Тому, кто хочет открыть аптеку, необходимо следовать правилам лицензирования. А тому, кто хочет только торговать безрецептурными препаратами, достаточно уведомить об этом. Нам кажется, что тем самым создаются дискриминационные условия для участников аптечного рынка. И еще – наша организация представляет фармацевтический бизнес, нам тоже часто хочется упростить регулирование, но надо упрощать до каких-то пределов, знать границы», – отметила глава СПФО.

В Минздраве также считают, что идея продажи лекарств в магазинах раздувается искусственно «определенными интересантами, которые в этой ситуации чего-то не получают, как им кажется».

Депутат ГД Александр Петров, выступая 29 марта на итоговой коллегии Росздравнадзора, заявил, что за легализацией продажи лекарств в супермаркетах стоит коррупция.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лицензирование
торговые сети
Персоны
Петров Александр Петрович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор СПФО
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12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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