Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития

Большинство проблем, возникающих на пути развития фармотрасли, — следствие полярных интересов участников рынка и несогласованных действий профильных ведомств, считают эксперты. Фармбизнес пугает непредсказуемость регуляторов, государству же не очень нравится позиция фармы обсуждать вопросы, опираясь исключительно на экономические аспекты. В отсутствие единого государственного органа, который бы регулировал отрасль, есть только единственный вариант — позволить участникам сферы самостоятельно выработать оптимальный путь развития. Такой неожиданный выход на декабрьском заседании РАФМ предложил директор НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения г. Москвы Давид Мелик-Гусейнов.