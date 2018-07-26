PharmaDATA: лидеры закупок коммерческих аптек среди противомикробных средств против диареи в июне 2018

«Энтерофурил», «Стопдиар» и «Эрсефурил» заняли верхние строчки рейтинга закупок, размещенного на аналитическом портале PharmaDATA, среди противомикробных средств против диареи в июне 2018 г. При составлении рейтинга были использованы данные более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок с выборкой по группе «A07AX».

Бренд «Энтерофурил» занимает несколько строчек рейтинга с различными формами выпуска препарата с общей суммой закупок 26 865 417 млн руб; единая сумма закупок препарата «Стопдиар» в различных дозировках и формах выпуска – 4 618 108 млн руб. Препарат «Эрсефурил» также представлен в нескольких вариантах выпуска с единой суммой закупок – 2 218 200 млн руб. Кроме того, в рейтинге представлена средняя цена за упаковку каждого препарата (табл.1).

Наименование товара Производитель Закупки (сумма) Закупки (ср. цена) Энтерофурил капс. 200мг N16 Босналек АО 14 470 840 295,66 Энтерофурил сусп. 200мг/5мл 90мл N1 Босналек АО 9 771 392 324,35 Энтерофурил капс. 100мг N30 Босналек АО 2 611 954 236,99 Стопдиар сусп. д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл N1 Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Румыния А.О./ООО Гедеон Рихтер Польша 2 243 478 308,98 Эрсефурил капс. 200мг N28 Санофи Винтроп Индустрия 1 379 069 676,65 Стопдиар таб. п.п.о. 100мг N24 Гедеон Рихтер ОАО 1 264 953 179,99 Стопдиар капс. 200мг N12 Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Польша 1 109 677 218,36 Эрсефурил капс. 200мг N14 Санофи Винтроп Индустрия 839 131 376,83 Нифурал капс. 200мг N16 Оболенское ФП АО 192 261 213,47 Экофурил капс. 200мг N16 АВВА РУС АО 79 150 214,53 Экофурил капс. 200мг N30 АВВА РУС АО 35 223 334,40 Адисорд капс. 200мг N20 Канонфарма Продакшн ЗАО 29 862 232,94 Мирофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1 (банан) АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО 21 010 222,03 Экофурил капс. 100мг N30 АВВА РУС АО 19 647 195,56 Мирофурил капс. 200мг N20 АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО 13 707 206,86 Нифуроксазид капс. 200мг N14 Вертекс АО 13 204 160,52 Энтерофурил капс. 200мг N32 Босналек АО 11 231 287,81 Мирофурил капс. 100мг N30 АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания 6 257 169,45 Элюфор капс. 200мг N12 Атолл ООО/пр.Озон 2 932 129,82 Нифуроксазид капс. 200мг N28 Вертекс 1 975 238,71 Мирофурил капс. 200мг N30 АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания 1 728 288,16 Экофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1 АВВА РУС 1 592 228,39

Источник публикации: pharmadata.ru