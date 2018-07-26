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PharmaDATA: лидеры закупок коммерческих аптек среди противомикробных средств против диареи в июне 2018

26.07.2018

«Энтерофурил», «Стопдиар» и «Эрсефурил» заняли верхние строчки рейтинга закупок, размещенного на аналитическом портале PharmaDATA, среди противомикробных средств против диареи в июне 2018 г. При составлении рейтинга были использованы данные более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок с выборкой по группе «A07AX».

Бренд «Энтерофурил» занимает несколько строчек рейтинга с различными формами выпуска препарата с общей суммой закупок 26 865 417 млн руб; единая сумма закупок препарата «Стопдиар» в различных дозировках и формах выпуска – 4 618 108 млн руб. Препарат «Эрсефурил» также представлен в нескольких вариантах выпуска с единой суммой закупок – 2 218 200 млн руб. Кроме того, в рейтинге представлена средняя цена за упаковку каждого препарата (табл.1).

Наименование товара

Производитель

Закупки (сумма)

Закупки (ср. цена)

Энтерофурил капс. 200мг N16

Босналек АО

14 470 840

295,66

Энтерофурил сусп. 200мг/5мл 90мл N1

Босналек АО

9 771 392

324,35

Энтерофурил капс. 100мг N30

Босналек АО

2 611 954

236,99

Стопдиар сусп. д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл N1

Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Румыния А.О./ООО Гедеон Рихтер Польша

2 243 478

308,98

Эрсефурил капс. 200мг N28

Санофи Винтроп Индустрия

1 379 069

676,65

Стопдиар таб. п.п.о. 100мг N24

Гедеон Рихтер ОАО

1 264 953

179,99

Стопдиар капс. 200мг N12

Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Польша

1 109 677

218,36

Эрсефурил капс. 200мг N14

Санофи Винтроп Индустрия

839 131

376,83

Нифурал капс. 200мг N16

Оболенское ФП АО

192 261

213,47

Экофурил капс. 200мг N16

АВВА РУС АО

79 150

214,53

Экофурил капс. 200мг N30

АВВА РУС АО

35 223

334,40

Адисорд капс. 200мг N20

Канонфарма Продакшн ЗАО

29 862

232,94

Мирофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1 (банан)

АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО

21 010

222,03

Экофурил капс. 100мг N30

АВВА РУС АО

19 647

195,56

Мирофурил капс. 200мг N20

АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО

13 707

206,86

Нифуроксазид капс. 200мг N14

Вертекс АО

13 204

160,52

Энтерофурил капс. 200мг N32

Босналек АО

11 231

287,81

Мирофурил капс. 100мг N30

АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания

6 257

169,45

Элюфор капс. 200мг N12

Атолл ООО/пр.Озон

2 932

129,82

Нифуроксазид капс. 200мг N28

Вертекс

1 975

238,71

Мирофурил капс. 200мг N30

АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания

1 728

288,16

Экофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1

АВВА РУС

1 592

228,39

Источник публикации: pharmadata.ru

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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