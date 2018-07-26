PharmaDATA: лидеры закупок коммерческих аптек среди противомикробных средств против диареи в июне 2018

«Энтерофурил», «Стопдиар» и «Эрсефурил» заняли верхние строчки рейтинга закупок, размещенного на аналитическом портале PharmaDATA, среди противомикробных средств против диареи в июне 2018 г. При составлении рейтинга были использованы данные более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок с выборкой по группе «A07AX».
Бренд «Энтерофурил» занимает несколько строчек рейтинга с различными формами выпуска препарата с общей суммой закупок 26 865 417 млн руб; единая сумма закупок препарата «Стопдиар» в различных дозировках и формах выпуска – 4 618 108 млн руб. Препарат «Эрсефурил» также представлен в нескольких вариантах выпуска с единой суммой закупок – 2 218 200 млн руб. Кроме того, в рейтинге представлена средняя цена за упаковку каждого препарата (табл.1).
|
Наименование товара
|
Производитель
|
Закупки (сумма)
|
Закупки (ср. цена)
|
Энтерофурил капс. 200мг N16
|
Босналек АО
|
14 470 840
|
295,66
|
Энтерофурил сусп. 200мг/5мл 90мл N1
|
Босналек АО
|
9 771 392
|
324,35
|
Энтерофурил капс. 100мг N30
|
Босналек АО
|
2 611 954
|
236,99
|
Стопдиар сусп. д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл N1
|
Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Румыния А.О./ООО Гедеон Рихтер Польша
|
2 243 478
|
308,98
|
Эрсефурил капс. 200мг N28
|
Санофи Винтроп Индустрия
|
1 379 069
|
676,65
|
Стопдиар таб. п.п.о. 100мг N24
|
Гедеон Рихтер ОАО
|
1 264 953
|
179,99
|
Стопдиар капс. 200мг N12
|
Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Польша
|
1 109 677
|
218,36
|
Эрсефурил капс. 200мг N14
|
Санофи Винтроп Индустрия
|
839 131
|
376,83
|
Нифурал капс. 200мг N16
|
Оболенское ФП АО
|
192 261
|
213,47
|
Экофурил капс. 200мг N16
|
АВВА РУС АО
|
79 150
|
214,53
|
Экофурил капс. 200мг N30
|
АВВА РУС АО
|
35 223
|
334,40
|
Адисорд капс. 200мг N20
|
Канонфарма Продакшн ЗАО
|
29 862
|
232,94
|
Мирофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1 (банан)
|
АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО
|
21 010
|
222,03
|
Экофурил капс. 100мг N30
|
АВВА РУС АО
|
19 647
|
195,56
|
Мирофурил капс. 200мг N20
|
АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО
|
13 707
|
206,86
|
Нифуроксазид капс. 200мг N14
|
Вертекс АО
|
13 204
|
160,52
|
Энтерофурил капс. 200мг N32
|
Босналек АО
|
11 231
|
287,81
|
Мирофурил капс. 100мг N30
|
АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания
|
6 257
|
169,45
|
Элюфор капс. 200мг N12
|
Атолл ООО/пр.Озон
|
2 932
|
129,82
|
Нифуроксазид капс. 200мг N28
|
Вертекс
|
1 975
|
238,71
|
Мирофурил капс. 200мг N30
|
АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания
|
1 728
|
288,16
|
Экофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1
|
АВВА РУС
|
1 592
|
228,39
Источник публикации: pharmadata.ru