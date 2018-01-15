Эксперты ищут приоритетные направления в бюджете здравоохранения

В условиях хронического недофинансирования российского здравоохранения эксперты ставят вопрос о наиболее приоритетных его направлениях, вложения в которые будут иметь наибольший и долгосрочный эффект, а также обозначают, на чем точно нельзя экономить. Об этом шла речь в ходе конференции «Финансирование системы здравоохранения» — «Финздрав 2017», посвященной обсуждению бюджета здравоохранения на 2018 г. Научным организатором мероприятия было РОО «Московское фармацевтическое общество».