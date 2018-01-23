Триумфально завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, поддерживаемый российским препаратом «Кагоцел»

В Москве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, где Россия стала безоговорочным лидером по числу медалей. Девять медалей, среди которых два золота, четыре серебра и три бронзы получили наши спортсмены.

На льду арены «Мегаспорт» блистали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алина Загитова, Ксения Столбова и Федор Климов, Дмитрий Алиев, Екатерины Боброва и Дмитрий Соловьев, Евгения Медведева, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт. Фигуристы в напряженной и очень красивой борьбе завоевали медали в одиночном и парном катании.

Противовирусный препарат «Кагоцел», который стал официальным спонсором чемпионата Европы, будет поддерживать и соревнования 2019 года, которые пройдут в Минске.