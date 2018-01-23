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Лента · В России
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Триумфально завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, поддерживаемый российским препаратом «Кагоцел»

23.01.2018

62bde44134864dd7bfbca9378abfe5e0.jpgВ Москве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, где Россия стала безоговорочным лидером по числу медалей. Девять медалей, среди которых два золота, четыре серебра и три бронзы получили наши спортсмены.

На льду арены «Мегаспорт» блистали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алина Загитова, Ксения Столбова и Федор Климов, Дмитрий Алиев, Екатерины Боброва и Дмитрий Соловьев, Евгения Медведева, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт. Фигуристы в напряженной и очень красивой борьбе завоевали медали в одиночном и парном катании.

Противовирусный препарат «Кагоцел», который стал официальным спонсором чемпионата Европы, будет поддерживать и соревнования 2019 года, которые пройдут в Минске.

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Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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