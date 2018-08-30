Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
116

ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств с 1 ноября 2018 года

30.08.2018

Информационная система эксперимента по маркировке лекарств с 1 ноября 2018 года перейдет от Федеральной налоговой службы к дочерней компании Центра развития перспективных технологий «Оператору ЦРПТ». Изменения внесены в документ от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками ‎и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для ‎медицинского применения».

Срок проведения пилотного проекта при этом был продлен с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2019 г., следует из документа.

Проработка вопроса о назначении ЦРПТ оператором информационной системы маркировки лекарственных препаратов – логичный шаг на пути к формированию в стране единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров.

«Центр готов взять на себя поддержание и дальнейшее развития системы маркировки лекарственных препаратов», – отметил Председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Команда проекта и консорциум предприятий, создавших ЦРПТ, обладают исключительными технологическими компетенциями в данной сфере, а также экспертными и финансовыми возможностями для реализации крупных трансформационных проектов.

Инициатива запуска маркировки необходимая, важная и полезная, особенно на таком чувствительном рынке, как фармацевтика, где речь идет о жизнях людей.

По данным на 15 июня, в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 5,7 тыс. организаций и около 700 препаратов. В нее внесена информация о более чем 10,4 млн упаковок промаркированных лекарств.

ЦРПТ находится в постоянном диалоге с фармбизнесом, проводит встречи с фармацевтическими ассоциациями, устраивает образовательные вебинары и семинары.

Компанией уже разработана и запущена развернутая программа тестирования оборудования, технологических и бизнес-процессов предприятий. Ее цель – обеспечить полное соответствие требованиям, предъявляемым к сериализации и агрегации лекарственных препаратов на производстве.

С апреля 2018 года ЦРПТ проводит тестирование маркировки лекарств с использованием криптографии на площадках производителей и поставщиков оборудования, в том числе на заводах «Герофарм», «Биокад», «Фармстандарт», «Хемофарм», «Акрихин» и «Р-Фарм». Важно, чтобы переход участников рынка на маркировку был максимально комфортным.

Источник публикации: ЦРПТ

Материалы по теме
28.08.2018 Анонс: семинар «Национальная система маркировки Честный ЗНАК – цифровая платформа для развития бизнеса»
10.08.2018 Вебинар «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?»
09.08.2018 АТОЛ подвел итоги тестов сканеров для считывания защищенного криптографией кода Data Matrix
07.08.2018 Анонс вебинара: «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?»
05.07.2018 ЦРПТ инвестирует свыше 10 млрд руб. в систему маркировки лекарств
Метки
ЦРПТ
Компании
ЦРПТ Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов.
Персоны
Дубин Михаил
Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения