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ЦВ «ПРОТЕК» вновь получил «Платиновую унцию»

13.04.2018

12 апреля на торжественной церемонии награждения победителей XVIII конкурса «Платиновая унция» ЦВ «Протек» был объявлен победителем в номинации «Компания года» среди дистрибьюторов.

Почетный диплом и награду – платиновую унцию – организаторы конкурса вручили генеральному директору ЦВ «Протек» Дмитрию Погребинскому.

«Хочу выразить благодарность организаторам и всем экспертам, кто проголосовал за нас. Однако еще большее спасибо хотелось бы сказать нашим конкурентам – дистрибьюторам, которые не дают ЦВ «ПРОТЕК» сбавить темп движения вперед. Платиновая унция – очередное признание нашей работы», – отметил Дмитрий Погребинский.

За время существования премии ЦВ «Протек» 9 раз становился победителем конкурса «Платиновая унция» среди компаний-дистрибьюторов.

ХVIII ежегодный конкурс «Платиновая унция» состоял из семи номинаций и 13 подноминаций. В состав его оргкомитета вошли представители Института развития общественного здравоохранения, газеты «Фармацевтический вестник», аналитических компаний IQVIA, DSM Group, Ipsos Healthcare, «Альфарм». В роли аудитора конкурса выступило независимое агентство EY (Ernst & Young).

Источник публикации: ЦВ «Протек»

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Метки
ЦВ "Протек"
конкурс "Платиновая унция"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Персоны
Погребинский Дмитрий Борисович
Генеральный директор ЗАО ЦВ «ПРОТЕК»
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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