ЦВ «ПРОТЕК» возглавил рейтинг дистрибьюторов за первое полугодие 2018 года

ЦВ «Протек» (ГК «Протек») стал лидером рейтинга дистрибьюторов за 1-2 кварталы 2018 года, подготовленного аналитической компанией DSM Group.
Доля компании на рынке, по данным DSM Group, составила 16,5% (в денежном выражении – 109,3 млрд руб.). На втором месте – «Катрен» с долей рынка 16,5%. При равных долях двух дистрибьюторов в процентном выражении доля «Катрен» в денежном выражении составила 108,9 млрд руб. На третьей позиции рейтинга – «Пульс» (14,1% ).
Рейтинг дистрибьюторов за 1 полугодие 2018 года
|
Ранг
|
Дистрибьютор
|
Объем, млрд. руб.
|
Прирост
|
Доля
|
1
|
Протек
|
109,3
|
-5,2%
|
16,5%
|
2
|
Катрен
|
108,9
|
-0,4%
|
16,5%
|
3
|
Пульс
|
93,4
|
18,0%
|
14,1%
|
4
|
СИА
|
29,7
|
-10,4%
|
4,5%
|
5
|
Фармкомплект
|
29,5
|
2,0%
|
4,5%
|
6
|
Р-Фарм
|
29,1
|
-15,4%
|
4,4%
|
7
|
Гранд Капитал
|
26,5
|
46,0%
|
4,0%
|
8
|
БСС
|
25,1
|
19,8%
|
3,8%
|
9
|
Профит-мед
|
21,2
|
47,4%
|
3,2%
|
10
|
Авеста Фармацевтика
|
11,6
|
46,0%
|
1,8%