ЦВ «ПРОТЕК» возглавил рейтинг дистрибьюторов за первое полугодие 2018 года

ЦВ «Протек» (ГК «Протек») стал лидером рейтинга дистрибьюторов за 1-2 кварталы 2018 года, подготовленного аналитической компанией DSM Group.

Доля компании на рынке, по данным DSM Group, составила 16,5% (в денежном выражении – 109,3 млрд руб.). На втором месте – «Катрен» с долей рынка 16,5%. При равных долях двух дистрибьюторов в процентном выражении доля «Катрен» в денежном выражении составила 108,9 млрд руб. На третьей позиции рейтинга – «Пульс» (14,1% ).

Рейтинг дистрибьюторов за 1 полугодие 2018 года

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд. руб. Прирост Доля 1 Протек 109,3 -5,2% 16,5% 2 Катрен 108,9 -0,4% 16,5% 3 Пульс 93,4 18,0% 14,1% 4 СИА 29,7 -10,4% 4,5% 5 Фармкомплект 29,5 2,0% 4,5% 6 Р-Фарм 29,1 -15,4% 4,4% 7 Гранд Капитал 26,5 46,0% 4,0% 8 БСС 25,1 19,8% 3,8% 9 Профит-мед 21,2 47,4% 3,2% 10 Авеста Фармацевтика 11,6 46,0% 1,8%

Источник публикации: ЦВ «Протек»