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ЦВ «ПРОТЕК» возглавил рейтинг дистрибьюторов за первое полугодие 2018 года

23.08.2018

ЦВ «Протек» (ГК «Протек») стал лидером рейтинга дистрибьюторов за 1-2 кварталы 2018 года, подготовленного аналитической компанией DSM Group.

Доля компании на рынке, по данным DSM Group, составила 16,5% (в денежном выражении – 109,3 млрд руб.). На втором месте – «Катрен» с долей рынка 16,5%. При равных долях двух дистрибьюторов в процентном выражении доля «Катрен» в денежном выражении составила 108,9 млрд руб. На третьей позиции рейтинга – «Пульс» (14,1% ).

Рейтинг дистрибьюторов за 1 полугодие 2018 года

Ранг

Дистрибьютор

Объем, млрд. руб.

Прирост

Доля

1

Протек

109,3

-5,2%

16,5%

2

Катрен

108,9

-0,4%

16,5%

3

Пульс

93,4

18,0%

14,1%

4

СИА

29,7

-10,4%

4,5%

5

Фармкомплект

29,5

2,0%

4,5%

6

Р-Фарм

29,1

-15,4%

4,4%

7

Гранд Капитал

26,5

46,0%

4,0%

8

БСС

25,1

19,8%

3,8%

9

Профит-мед

21,2

47,4%

3,2%

10

Авеста Фармацевтика

11,6

46,0%

1,8%
Источник публикации: ЦВ «Протек»
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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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