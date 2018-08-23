У «Фармконтракта» сменился собственник

Завершена ранее анонсированная сделка по переходу прав собственности новым владельцам Группы компаний «Фармконтракт».

Напомним, переговоры о смене собственника стартовали в апреле текущего года, 20 августа сделка была закрыта.

По мнению президента ГК «Фармконтракт» Сергея Быковского (на фото), данное действие позволит реорганизовать компанию, структурировать финансовые потоки и обеспечить исполнение принятых ранее на себя обязательств.

В разговоре с «ФВ» Сергей Быковский сказал, что новый собственник компании – крупный инвестор с дистрибьюторского рынка, однако его имя пока не раскрывается.

«Команда компании полностью остается работать. Контракт со мной действует до конца года. Чем-то альтернативным я пока заниматься не готов. После отпуска буду продолжать работать в составе команды под эгидой нового собственника», – рассказал Сергей Быковский.