Основные тренды на фармацевтическом рынке труда Казахстана

Как меняется рынок труда в области фармацевтического бизнеса в Казахстане? Кто востребован, какие качества важны? На вопросы корреспондента «ФВ» отвечает руководитель группы по фармацевтике компании «Анкор Казахстан» Камила АСАНКУЛОВА.