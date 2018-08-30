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Убыток аптечной сети «36,6» в первом полугодии 2018 г. превысил 5 млрд рублей

30.08.2018

За первые шесть месяцев 2018 г. ПАО «Аптечная сеть 36,6» получила убыток в размере 5,07 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие текущего года, сформированном по МСФО.

В первом полугодии 2017 г. сеть «36,6» также получила убыток, но он был в два раза меньше - 2,48 млрд руб.

Объем продаж в первом полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составил 22,6 млрд руб. Себестоимость реализации выросла с 15,9 млрд руб. до 17,32 млрд, валовая прибыль снизилась с 6,75 млрд до 5,28 млрд.

Общие долгосрочные обязательства ПАО по состоянию на 30 июня 2018 г. составили 28,8 млрд руб., краткосрочные - 27,46 млрд, общий долг - 56,24 млрд руб.

Задолженность компании по полученным кредитам и займам по состоянию на 30 июня 2018 г составила 39,72 млрд руб.

«По состоянию на 30 июня 2018 года краткосрочные обязательства группы превышали ее оборотные активы на 13,39 млрд руб. (31 декабря 2017 г. 9,37 млрд руб.), денежный поток от операционной деятельности за отчетный период и за 2017 год был отрицательным», - говорится в отчете.

Способы вывода компании из кризиса остались теми же, которые упоминались в предыдущем отчете (за 2017 г.). Так группе удалось договориться о пролонгации действующих источников финансирования и привлечении дополнительных ресурсов. В первом полугодии «36,6» привлекла 11,6 млрд руб., которые направлены на финансирование операционной деятельности. Вновь упоминается о новой команде менеджмента и разработке долгосрочной стратегии.

Впрочем, как известно, команда управленцев, действующая на начало года, сейчас немного поредела. В конце июля компанию покинула директор розничного направления Полина Киселева. По информации «ФВ», этот пост до сих пор вакантен.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
отчет
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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