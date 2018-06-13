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Вадим Якунин: «Участие в решении социальных проблем на благотворительной основе становится нормой для фармкомпаний»

13.06.2018

Благотворительный фонд «Протек» принял участие в благотворительном мероприятии «Мы – для людей!», которое прошло 8 июня в театре «Градский Холл». 26 фармацевтических компаний – членов Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) представили свои благотворительные проекты в формате фотовыставки.

«Фармацевтические компании по роду своей деятельности несут социальную ответственность перед обществом. При этом они готовы участвовать в решении самых насущных его проблем, руководствуясь принципами милосердия. Все компании – члены СПФО – ведут благотворительные программы в области здравоохранения, социальной политики, поддерживают фундаментальные исследования и развитие науки. Только за прошлый год реализовано несколько десятков таких проектов, которые отличаются четкостью целей и значительной инвестиционной базой. Участие в решении социальных проблем на благотворительной основе становится нормой для фармкомпаний», – заметил председатель Наблюдательного совета СПФО Вадим Якунин, открывая пресс-конференцию в рамках ярмарки благотворительности.

Участники СПФО представили благотворительные проекты, направленные на поддержку ветеранов и детей-сирот, реабилитацию людей с ограниченными возможностями, помощь семьям в борьбе с бесплодием, а также популяризацию профилактики заболеваний и здорового образа жизни, культурное просвещение и прочее.

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Благотворительный фонд «Протек» презентовал программы «Здоровье – людям!» и «Новая жизнь».

Программа «Здоровье – людям!» – это помощь учреждениям здравоохранения и соцзащиты в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий и средств гигиены, а также финансовая поддержка.

По словам генерального директора благотворительного фонда «Протек» Николая Полянского, за годы работы фонда «Протек» свыше 240 ЛПУ и учебных заведений получили лекарственную помощь на сумму около 300 млн руб. Финансовая поддержка ветеранов, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, помощь учебным учреждениям превысила 32 млн руб. В том числе адресную помощь на лечение и реабилитацию детей-инвалидов – свыше 6 млн руб. – получили 33 семьи.

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«Фонд постоянно открывает для себя новые направления оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Растет число наших партнеров, среди которых и фармкомпании, и аптечные сети, и НКО. Это придает нам новые силы!», – отметил Николай Полянский.

Программа лечения бесплодия «Новая жизнь» позволяет людям, испытывающим сложности с рождением детей, бесплатно пройти диагностику и лечение в ведущем российском Научно-медицинском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова. Инвестиции фонда превысили 31 млн руб. По итогам программы родилось 30 младенцев, 10 пар ожидают появления ребенка.

«Обычно мы говорим «благотворительность, милосердие», когда речь идет о помощи инвалидам, семьям, оказавшимся в крайне сложной жизненной ситуации. Когда имеется в ввиду благотворительная программа, основанная на сотрудничестве бизнеса с медицинским центром национального уровня – Научно-медицинским центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова или каким-либо другим – это, конечно, тоже благотворительность, но с гораздо более мощным социальным эффектом», – считает генеральный директор Научно-медицинского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих.

Справочно

Благотворительный фонд «Протек» основан в конце 2006 года. Программа фонда «Здоровье – людям!», которая стартовала в 2007 году, направлена на поддержку учреждений здравоохранения и соцзащиты в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий и средств гигиены, а также в виде финансовой помощи. Программа лечения бесплодия «Новая жизнь» запущена фондом в конце 2015 года. Она позволяет людям, испытывающим сложности с рождением детей, бесплатно пройти диагностику и лечение в ведущем российском Научно-медицинском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

В июне 2018 года программа «Новая жизнь» стала лауреатом I Всероссийской премии «Лицо Нации».

Источник публикации: ЦВ «Протек»

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ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Персоны
Якунин Вадим Сергеевич

Председатель совета директоров «Протек»
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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