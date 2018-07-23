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Ученые из СПбГУ создают первую российскую некоммерческую коллекцию химических соединений

23.07.2018

Коллекцией, в которой уже зарегистрировано более 300 соединений, созданных петербургскими учеными, смогут пользоваться все исследователи в области создания новых лекарственных препаратов, сообщил заведующий лабораторий химической фармакологии Института трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского университета профессор Михаил Красавин на конференции, прошедшей в Северной столице.

По словам ученого, главной задачей их лаборатории является молекулярный дизайн и синтез новых биологически активных соединений для разработки инновационных лекарственных препаратов. В итоге учеными уже создано более миллиона химических соединений, в том числе структуры, активно влияющие на ген p-53 (этот антионкоген, имеющий мутацию, обнаруживают в клетках около 50% раковых опухолей).

«Довольно сложно заниматься медицинской химией и не нервничать по поводу того, насколько оригинальны структуры, которые ты создаешь. Поэтому очень важно иметь собственный арсенал молекул и технологий их синтеза», – отметил профессор Красавин и подчеркнул, что будущей коллекцией химических соединений смогут пользоваться любые исследователи в своих научных поисках, особенно те, кто работает в коллаборации друг с другом. Ядром новой коллекции стали молекулы-спироциклы, лечебные свойства которых петербургские ученые особенно активно изучают. Уже доказана их эффективность в области лечения некоторых воспалительных и инфекционных заболеваний. В частности, спироциклы способны разрушать резистентные штаммы туберкулеза.

В данный момент в «библиотеку» молекул внесена лишь четвертая часть того, что уже синтезировано химиками Института биотрансляционной медицины. Стоит отметить, что делают это ученые в нерабочее время.

Автор: Ольга Островская, «Фармацевтический вестник»
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Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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