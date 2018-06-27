УФАС не выявило недобросовестной конкуренции в деятельности ООО «Аптечная сеть Пик-НН»

В недобросовестной конкуренции «Аптечную сеть Пик-НН» подозревала компания «Максавит». В своем обращении она указала на использование конкурентом в фирменного знака, очень похожего на ее собственный.

На самом деле весной прошлого года антимонопольный орган уже давал оценку этой ситуации. Тогда четыре местных жителя пожаловались на то, что рекламные сообщения, размещенные у входа в аптеки «Пик-НН», вводят их в заблуждение, потому что оформлены практически идентично вывескам «Максавит»: содержат крупную надпись на красном фоне «НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЗДЕСЬ» и рисунок стилизованного сердца. Как сообщили «ФВ» в Нижегородском УФАС, тогда комиссия тероргана признала рекламу «Аптечной сети Пик-НН» ненадлежащей и выдала предписание о прекращении ее распространения в срок до 5 октября. Компания его исполнила, еще до истечения указанного срока убрав спорные изображения.

И поскольку «Максавит» в своем заявлении ссылался на те же самые рекламные конструкции, которые конкурент уже не использует несколько месяцев, 26 июня антимонопольный орган отказал в удовлетворении жалобы.