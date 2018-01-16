 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
1079

Уголовное дело в отношении Дмитрия Даина прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления

16.01.2018

В отношении Дмитрия Даина, известного бизнесмена в фармотрасли, бывшего совладельца и руководителя логистического оператора «Терминал-Восток» (проект «Фармат») прекращено уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159.1 УК РФ.

Таганский суд Москвы 16 февраля 2017 г. признал Дмитрия Даина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года.

29 августа 2017г. судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда отменен приговор Таганского районного суда г. Москвы от 16.02.2017 года в отношении Дмитрия Даина как незаконный.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда проверив материалы дела, считает, что органами предварительного следствия и судом при рассмотрении настоящего уголовного дела в отношении осужденного Даина Д.Л. допущены существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, что, в соответствии с ч.1 ст. 389.17 УПК РФ является основанием для отмены приговоры.

А 29 декабря 2017 г. Главным следственным управлением по городу Москве прекращено уголовное дело №1692 в отношении Дмитрия Даина, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствие в деяниях состава преступления.

Как рассказал Дмитрий Даин «ФВ», решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в деяниях состава преступления и самое главное признание незаконным действий следователей, прокуратуры и Таганского районного суда г. Москвы полностью подтвердила его правоту в истории с «Фарматом» и полностью восстановило его доброе имя и деловую репутацию. «Я оставил в прошлом этот сложный период в моей жизни и теперь планирую заняться новыми интересными проектами, касающимися цифровых технологий в здравоохранении и фармацевтике», - отметил он.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
16.02.2017 UPD: Дмитрию Даину дали 4,5 года реального срока
05.04.2013 ЗАО «Кулон-Истра» расторгает договор аренды с ООО «Терминал-Восток» из-за долга в 2,5 млн долл.
09.09.2011 ООО «Терминал-Восток» хочет взыскать с ЗАО «Сандоз» 85 млн руб.
28.07.2009 Eli Lilly стали первыми на СВХ ООО «Терминал-Восток» (логистический комплекс «ФАРМАТ»)
Метки
ООО «Терминал-Восток»
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
17.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения