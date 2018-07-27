«УльяновскФармация» добилось снижения более чем в 3 раза ставки страховых взносов на травматизм

АО «УльяновскФармация» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с требованием отменить уведомление регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Согласно данному письму, с 1 января 2018 г. АО обязали выплачивать страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,7, как предприятие, занимающееся производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

Однако действующее законодательство предусматривает, что тариф устанавливается в соответствии с основным видом экономической деятельности коммерческой организации – то есть тем, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. Стоит ли говорить, что для «Ульяновскфармации» таковым является «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», а для него ставка составляет 0,2. Именно такой тариф организация всегда и платила.

Арбитражный суд Ульяновской области поддержал аптечное предприятие и признал уведомление ФСС недействительным.

АО «Ульяновскфармация» отказалось сообщить «ФВ», какие суммы денег удастся сэкономить предприятию в абсолютных цифрах, если данное судебное решение вступит в силу. Сославшись на коммерческую тайну, не сообщили также, какое место занимает производство лекарств в деятельности компании. По данным АО, в ее состав входят 150 аптечных учреждений.