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«УльяновскФармация» добилось снижения более чем в 3 раза ставки страховых взносов на травматизм

27.07.2018

АО «УльяновскФармация» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с требованием отменить уведомление регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Согласно данному письму, с 1 января 2018 г. АО обязали выплачивать страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,7, как предприятие, занимающееся производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

Однако действующее законодательство предусматривает, что тариф устанавливается в соответствии с основным видом экономической деятельности коммерческой организации – то есть тем, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. Стоит ли говорить, что для «Ульяновскфармации» таковым является «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», а для него ставка составляет 0,2. Именно такой тариф организация всегда и платила.

Арбитражный суд Ульяновской области поддержал аптечное предприятие и признал уведомление ФСС недействительным.

АО «Ульяновскфармация» отказалось сообщить «ФВ», какие суммы денег удастся сэкономить предприятию в абсолютных цифрах, если данное судебное решение вступит в силу. Сославшись на коммерческую тайну, не сообщили также, какое место занимает производство лекарств в деятельности компании. По данным АО, в ее состав входят 150 аптечных учреждений.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ульяновская область
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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