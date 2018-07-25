 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
230

Ульяновские власти будут бороться с коррупцией внедрением программных продуктов

25.07.2018

В Ульяновской области прошло первое заседание рабочей группы по подготовке президиума Государственного совета по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения (пройдет в октябре текущего года). Об этом сообщил в своем блоге глава региона Сергей Морозов.

На встрече затрагивались вопросы, связанные с закупкой лекарственных препаратов и внедрением информационно-аналитических систем в ходе организации и проведения торгов.

«Использование таких систем позволит исключить коррупционную составляющую», – написал губернатор Морозов.

Впрочем, эксперты уточняют, что даже самые передовые информационные системы – не панацея. Они лишь позволяют свести к минимуму возможности для злоупотреблений и повысить эффективность бюджетных расходов, но все же работают только в комплексе с прочими мерами.

«Проактивные сервисы позволяют в автоматическом режиме отслеживать и выявлять различные попытки махинаций, – поясняет заместитель директора по развитию компании «К-МИС» (специализируется на создании и развитии комплексных медицинских информационных систем) Александр Гусев. – Я имею в виду контроль отклонений закупочной цены от рекомендуемой, проверки закупки с учетом непатентованного наименования и синонимов и некоторые другие».

Тем временем, Верховный суд Российской Федерации окончательно признал, что совместные закупки препаратов и медицинских изделий – в том виде, как их пытались проводить в Ульяновской области, – противоречат общим принципам Закона о контрактной системе.

16 июля он вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы ульяновских ЛПУ на решение УФАС и судебные акты для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.07.2018 Планируется расширить перечень медизделий иностранного производства, которым ограничат доступ к госзакупкам
25.07.2018 Все больше россиян предпочитают отечественные лекарства
17.07.2018 Замминистра здравоохранения Ульяновской области уволен в связи со скандалом вокруг его шефа
12.07.2018 На госзакупках информационной системы здравоохранения заказчики сэкономили 0,5 млрд рублей
11.07.2018 Novartis отзывает ряд препаратов после того, как ребенок вскрыл защищенную упаковку
Метки
госзакупки
Ульяновская область
лекарственные препараты
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения