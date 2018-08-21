Умер Михаил Иванович Григорьев

21 августа ушел из жизни Михаил Иванович Григорьев. Признанный эксперт и блестящий профессионал фармацевтической индустрии.

О его кончине сообщила лидер Ассоциации женщин-руководителей в фармацевтической промышленности, председатель совета директоров ООО «Велфарм» Людмила Щербакова.

«Блестящий, глубокий профессионал фармацевтической индустрии, авторитетный эксперт, патриот своей страны. Михаила Ивановича все будем помнить и как человека с бездонным чувством юмора», - написала Людмила Щербакова на своей странице в Faсebook.

Михаил Григорьев родился в 1949 году. В 1972 году окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт. После окончания института работал на Пензенском комбинате медпрепаратов, был сотрудником объединения «Синтез». В разное время занимал руководящие посты в РАО «Биопрепарат», «Мосхимфармпрепараты». Также работал заместителем министра медицинской промышленности СССР.

С 2002 по 2004г. – руководитель департамента промышленной и инновационной политики в медицинской и биотехнологической промышленности Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

С 2004г. по 2008г. – вице-президент по развитию производства ООО «БИОТЭК».

С 2008г. по 2014г. – директор по развитию ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР»

В последние годы Михаил Иванович был заместителем генерального директора по связям с государственными структурами ООО «НТФФ «ПОЛИСАН».

Редакция газеты «Фармацевтический вестник» выражает соболезнования родным, близким и друзьям Михаила Григорьева.