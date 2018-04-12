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Лента · В России
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Уральские аптекари рассчитывают на вторую волну ОРВИ

12.04.2018

Для аптечных сетей Свердловской и Челябинской областей зимний сезон оказался провальным. Рост продаж обещает вторая волна простудных заболеваний, которую ждут на Урале.

По отзывам уральских фармритейлеров, зимний период не оправдал их ожиданий от продаж медикаментов. На плохие заработки ссылаются, в частности, владельцы сетей, продавшие свои аптеки федеральным компаниям. Участники рынка, строящие прогнозы на летний период, предсказывают массовое разорение небольших сетей и одиночных аптек, обусловленное низкими доходами и растущей конкуренцией.

«Какие могут быть продажи, если рядом с нашими точками – дверь в дверь – открываются аптеки «Живика» и «Вита Экспресс»? – говорит Сергей Титаренко, замдиректора сети «Исток-Фарма» (Челябинск»). – Даже при большой «жировой прослойке» выдержать такое соревнование невозможно».

По словам Михаила Шуваева, владельца аптек «Валета» (Екатеринбург), растущий спрос на препараты от ОРВИ и гриппа в феврале и марте не компенсировал потери, которые аптекари понесли зимой.

Исправить ситуацию может вторая волна ОРВИ на Урале, которую эпидемиологи обещают в ближайшее время. В Челябинской области за последнюю неделю зафиксировали 30 980 случаев ОРВИ, в Свердловской –29100. Дистрибьюторы полагают, что продажи лекарств еще вырастут. «Осенью и зимой со сбытом противопростудных препаратов в Екатеринбурге и Челябинске было не радужно. Особенно в ноябре и декабре, когда все ждали гриппа, а его не было. Январь вышел совсем слабым, – вспоминает Андрей Ефимов, директор направления «Коммерческие продажи» «Областного аптечного склада» (Челябинск). – Но к концу февраля ситуация изменилась – продажи пошли вверх. В марте и апреле тенденция сохранилась. Думаю, что весной аптекари сумеют отыграть потери зимнего сезона».

Пессимисты, впрочем, уже думают, хватит ли им ресурсов, чтобы пережить летний спад.

Автор: Михаил Старков, «Фармацевтический вестник»
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Метки
объем продаж
аптеки
Уральский федеральный округ
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10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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