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Успехи в медицине и фармакологии изменяют модель поведения человека

28.08.2018

Несмотря на то, что Москва преобразилась за счет большого количества спортивных площадок, психология горожан все еще не настроена на ведение активной жизни после 50 лет. Прошедшая в ТАСС дискуссия на тему «Инфраструктура здорового города» выявила точки роста здорового образа жизни и показала узкие места.

Как отметил директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский, масс-медиа порой преподносят здоровый образ жизни через призму античной модели – живи до 30 лет и героически умри в расцвете сил.

«Яркий тому пример – клип «ЗОЖ» группы «Ленинград», где выражен социальный подход к здоровому образу жизни. Но эта модель отходит, выдвигая восточно-азиатскую модель, декларирующую здоровое долголетие», – сообщил Юрий Крестинский.

Еще 120 лет назад средняя продолжительность жизни в Европе составляла 30 лет в силу высокой смертности. Вакцины и антибиотики стали массово использовать в начале 20 века. Эти препараты внесли колоссальный вклад в увеличение продолжительности жизни. Но культурная парадигма не поменялась. Скорее всего, понадобится смена поколений, поскольку до сих пор 76% граждан идут к врачу, когда совсем прижала болезнь, уверены эксперты.

Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем сообщил, что успехи в медицине, фармакологии изменяют модель поведения человека. Повышается срок карьерной, социальной активности, возрастает число браков за один жизненный цикл.

«На качество жизни будут влиять биомедицинские технологии, в том числе диагностика с возможностью прогнозирования заболеваний. Сейчас разрабатываются лекарства для конкретного генетического нарушения. У человека будет на руках информация с четкими рекомендациями по ведению здорового образа жизни», – отметил г-н Каем.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗОЖ
Персоны
Каем Кирилл

Вице-президент фонда Сколково
Крестинский Юрий Александрович
Директор Института развития общественного здравоохранения, директор Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково»
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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