Установлены дополнительные лицензионные требования для производителей спиртосодержащих лекарств

Правительство РФ расширило лицензионные требования для соискателей лицензии на производство лекарственных средств и лицензиатов, осуществляющих производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола). Кроме того вводятся новые лицензионные требования для организаций-производителей спиртосодержащих лекарственных средств и других лекарственных средств, использующих в производстве фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола). Соответствующее Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 702 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Такими дополнительными требованиями являются оснащение основного технологического оборудования, используемого для производства фармсубстанции спирта этилового (этанола) автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в фармсубстанции спирта этилового, объема фармсубстанции спирта этилового, опломбированными (опечатанными) Росалкогольрегулированием.

Кроме того, оборудование должно быть оснащено техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.