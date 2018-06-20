Уточнен срок действия документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ

Правительство РФ постановлением №690 от 16.06.2018 г. уточнило срок действия документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданных Минпромторгом России.

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Установлено, что документы, выданные до 1 февраля 2018 года, действительны до окончания установленного срока их действия, за исключением документов о подтверждении, выданных Минпромторгом России до 1 февраля 2018 г. в отношении продукции, включенной в раздел I приложения к Постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 № 719, действительных до окончания установленного срока их действия, но не позднее 31 июля 2018 года.

Изменениями, внесенными в постановление Правительства РФ от 20 сентября 2017 г. № 1135, установлено, что выданные Минпромторгом России до 1 февраля 2018 г. документы об отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ, действительны до окончания установленного срока их действия.