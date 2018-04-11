 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
226

Утвержден паспорт номенклатуры медицинских изделий Евразийского экономического союза

11.04.2018

Коллегия ЕЭК 3 апреля утвердила паспорт номенклатуры медицинских изделий Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Принято решение применять номенклатуру медицинских изделий ЕАЭС в соответствии с утвержденным паспортом. Номенклатура включается в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС. Использование кодовых обозначений номенклатуры является обязательным при реализации общих процессов в рамках ЕАЭС в сфере обращения медицинских изделий. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, которое состоялось 6 апреля 2018 г.

Кроме того, 3 апреля Коллегия ЕЭК приняла другие решения в сфере оборота медицинских изделий:

- Решение Коллегии ЕЭК № 47 от 03.04.2018 г. «О классификаторе видов неблагоприятных событий, связанных с использованием медицинских изделий»

- Решение Коллегии ЕЭК № 48 от 03.04.2018 г. «О классификаторе видов документов регистрационного досье медицинского изделия».

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.04.2018 RNC Pharma: Беларусь лидирует по поставкам в Россию лекарств, произведенных в странах ЕАЭС
01.03.2018 Михаил Мурашко: о продлении срока перерегистрации медизделий пока говорить рано
27.02.2018 Завершается тестирование информационной системы ЕАЭС
27.02.2018 Казахстан зарегистрировал первые заявки на регистрацию лекарств по правилам ЕАЭС
22.02.2018 Программа «Made in China 2025» приведет к ужесточению конкуренции на рынке медизделий КНР
Метки
медицинские изделия
ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
10.04 — 12.04 14-й международный форум «MedSoft-2018»
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
11.04 HR конференция РБК 2018
11.04 X научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность – 2018: продолжение диалога»
11.04 Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения