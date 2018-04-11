Утвержден паспорт номенклатуры медицинских изделий Евразийского экономического союза

Коллегия ЕЭК 3 апреля утвердила паспорт номенклатуры медицинских изделий Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Принято решение применять номенклатуру медицинских изделий ЕАЭС в соответствии с утвержденным паспортом. Номенклатура включается в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС. Использование кодовых обозначений номенклатуры является обязательным при реализации общих процессов в рамках ЕАЭС в сфере обращения медицинских изделий. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, которое состоялось 6 апреля 2018 г.

Кроме того, 3 апреля Коллегия ЕЭК приняла другие решения в сфере оборота медицинских изделий:

- Решение Коллегии ЕЭК № 47 от 03.04.2018 г. «О классификаторе видов неблагоприятных событий, связанных с использованием медицинских изделий»

- Решение Коллегии ЕЭК № 48 от 03.04.2018 г. «О классификаторе видов документов регистрационного досье медицинского изделия».