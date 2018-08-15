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Утвержден перечень закупаемых за счет госбюджета диагностических средств для выявления туберкулеза

15.08.2018

Минздрав России утвердил перечень закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом ‎с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах РФ и г. Байконуре. Соответствующий ведомственный приказ № 463н от 23.07.2018 зарегистрировал Минюст 13 августа.

В перечень вошли:

1. Реагенты для пробоподготовки к выделению микобактерии туберкулеза ‎из биологического материала человека.

2. Реагенты для культивирования микобактерий туберкулеза, выделенных ‎из биологического материала человека, на питательных средах с использованием автоматического микробиологического анализатора с флуоресцентной детекцией.

3. Реагенты для быстрой идентификации выделенных из биологического материала человека микобактерий туберкулеза.

4. Реагенты для подготовки культуры микобактерии туберкулеза и определения чувствительности микобактерии туберкулеза ‎к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда ‎с использованием автоматического микробиологического анализатора ‎с флуоресцентной детекцией.

5. Реагенты для определения чувствительности микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда с использованием автоматического микробиологического анализатора ‎с флуоресцентной детекцией.

6. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью ‎к рифампицину.

7. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда.

8. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда.

9. Реагенты для идентификации молекулярно-генетическим методом представителей рода микобактерии до вида.

10. Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении.

Документ подготовлен ‎в целях упорядочивания нормативных правовых актов в связи с принятием постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

С принятием приказа № 463н, приказ Минздрава России № 229н от 18.05.2017 г. «Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре» утратил свою силу.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
туберкулез
диагностические средства
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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