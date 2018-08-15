Утвержден перечень закупаемых за счет госбюджета диагностических средств для выявления туберкулеза

Минздрав России утвердил перечень закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах РФ и г. Байконуре. Соответствующий ведомственный приказ № 463н от 23.07.2018 зарегистрировал Минюст 13 августа.
В перечень вошли:
1. Реагенты для пробоподготовки к выделению микобактерии туберкулеза из биологического материала человека.
2. Реагенты для культивирования микобактерий туберкулеза, выделенных из биологического материала человека, на питательных средах с использованием автоматического микробиологического анализатора с флуоресцентной детекцией.
3. Реагенты для быстрой идентификации выделенных из биологического материала человека микобактерий туберкулеза.
4. Реагенты для подготовки культуры микобактерии туберкулеза и определения чувствительности микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда с использованием автоматического микробиологического анализатора с флуоресцентной детекцией.
5. Реагенты для определения чувствительности микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда с использованием автоматического микробиологического анализатора с флуоресцентной детекцией.
6. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции с определением мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью к рифампицину.
7. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда.
8. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда.
9. Реагенты для идентификации молекулярно-генетическим методом представителей рода микобактерии до вида.
10. Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении.
Документ подготовлен в целях упорядочивания нормативных правовых актов в связи с принятием постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
С принятием приказа № 463н, приказ Минздрава России № 229н от 18.05.2017 г. «Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре» утратил свою силу.