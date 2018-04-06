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Утвержден план мероприятий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

06.04.2018

Правительство РФ утвердило плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Соответствующее распоряжение от 29 марта 2018 года №533-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2020 года и плановый период до 2025 года утверждена распоряжением №2592-р от 5 декабря 2016 года.

Планом предусматривается:

- совершенствование законодательства, направленного на противодействие незаконному обороту промышленной продукции;

- формирование и реализация механизмов противодействия незаконному обороту промышленной продукции;

- формирование нетерпимого отношения к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте;

- координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, а также общественных объединений, предпринимательского сообщества и граждан по противодействию незаконному обороту промышленной продукции;

- разработка и внедрение комплексной государственной системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России;

- введение систем прослеживаемости промышленной продукции на всех этапах её производства, переработки, перемещения, хранения и реализации;

- международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Планом, в частности, предусматривается расширение перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками.

Дмитрий Медведев, представляя документ на заседании Правительства РФ 5 апреля, отметил: «Задача понятно какая – очистить рынок от поддельных товаров. Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно если это продукты питания. От подделок страдают и добросовестные компании. Поэтому надо совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу всех органов власти, а также наладить систему государственного мониторинга. На всё это ориентирован этот план, включая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, потому что рынок у нас общий, и значительная часть фальсификата или товаров, которые имеют непонятное происхождение, просачивается через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
нелегальный оборот
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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