Утвержден план развития конкуренции в здравоохранении

Правительство РФ утвердило план мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции в здравоохранении», который направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок. Соответствующее распоряжение от 12.01.2018 №9-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В целях развития конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов планом предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования госрегистрации лекарств, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, функционирования института взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Документ также содержит ряд мероприятий, направленных на развитие конкуренции среди аптечных организаций. Среди них: установление правил дистанционной торговли лекарственными препаратами (правил доставки покупателям лекарственных препаратов) аптечным организациями, включая механизм ограничения доступа к сайтам в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не соответствующим указанным правилам; разработка административного регламента осуществления контроля за дистанционной торговлей лекарственными препаратам; проработка вопроса о мерах поддержки аптечных организаций различных форм собственности в муниципальных образованиях с численностью населения до 100 тыс. человек в целях направления соответствующих рекомендаций в субъекты РФ.

В части развития конкуренции на товарных рынках медизделий планируется совершенствование нормативного правового регулирования функционирования института взаимозаменяемости медизделий и в сфере их закупок для государственных и муниципальных нужд.

Предусматриваются также совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан, обязательного медицинского страхования, лицензионного законодательства, совершенствования нормативного правового регулирования регистрации биологически активных добавок. В частности, предлагается ввести запрет на госрегистрацию в качестве БАД лекарственных средств или продуктов, имеющих в составе лекарственные средства, запрет на госрегистрацию одноименных или похожих до степени смешения биологически активных добавок и лекарственных препаратов, обращение в Евразийскую экономическую комиссию с предложением о внесении изменений в технические регламенты Таможенного союза в целях пресечения незаконного оборота БАД и введения их потребителей в заблуждение относительно состава и свойств биологически активных добавок, обеспечения безопасности граждан, а также проведение ревизии всех ранее зарегистрированных БАД, одноименных или похожих до степени смешения с лекарственными препаратами.

Мониторинг и контроль реализации плана развития конкуренции в здравоохранении будет осуществлять ФАС России.