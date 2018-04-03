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Лента · В России
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Утвержден план реализации Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей

03.04.2018

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 23.03.2018 г. № 481-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Планом предусмотрено:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав потребителей;

- мониторинг, анализ правоприменения, изучение международного опыта в сфере защиты прав потребителей;

- развитие информационных ресурсов и альтернативных механизмов разрешения споров, содействие просвещению потребителей;

- развитие регионального и местного уровней национальной системы защиты прав потребителей, содействие деятельности общественных объединений потребителей;

- развитие рыночной конъюнктуры, направленной на обеспечение потребителей большим выбором товаров и услуг при более низких ценах и продвижение принципов рациональных моделей потребления.

Ответственные исполнители плана – федеральные органы исполнительной власти, Банк России, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России и ФГБУ «Федеральный институт медиации».

План направлен на реализацию цели, задач и приоритетных направлений реализации Стратегии.

«Будем развивать региональный и местный уровни национальной системы защиты прав потребителей, чтобы можно было получать защиту там, где люди непосредственно живут.

Особое внимание уделяется социально уязвимым группам: детям, людям пожилого возраста, людям с ограничениями по здоровью и малоимущим.

Ряд мер направлен на регулирование новых форм торговли и услуг в интернете. Надо работать над созданием цифровой платформы, информационных сервисов и мобильного приложения для потребителей. Потому что, когда речь идет о фиксации тех или иных отношений в «цифре», в Сети это может быть проблематично. Следы, конечно, и в Сети остаются от заключения сделок. Тем не менее, в отличие от договоров, которые граждане заключают в магазинах, в иных местах, где оказываются услуги или выполняются работы, на руках может ничего не оставаться. Поэтому задача в том, чтобы сделать законодательство более современным», – отметил Дмитрий Медведев 2 апреля на совещании с вице-премьерами.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
права потребителей
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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