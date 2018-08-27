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Утвержден порядок определения стоимости работ, выполняемых Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик

27.08.2018

Минпромторг утвердил порядок определения нормативных затрат на выполнение работ Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик, находящимся в ведении министерства. Соответствующий приказ Минпромторга от 04.07.2018 № 2593 зарегистрировал Минюст 24 августа.

Нормативные затраты на выполнение работ рассчитываются на работу в целом, или в случае установления в государственном задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы.

В документе приведена формула, по которой определяются нормативные затраты.

С принятием этого документа утратил силу приказ Минпромторга России от 26.07.2016 № 2579 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение федеральным бюджетным учреждением "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик", находящимся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, государственных работ».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик»
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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