Утвержден порядок определения стоимости работ, выполняемых Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик

Минпромторг утвердил порядок определения нормативных затрат на выполнение работ Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик, находящимся в ведении министерства. Соответствующий приказ Минпромторга от 04.07.2018 № 2593 зарегистрировал Минюст 24 августа.

Нормативные затраты на выполнение работ рассчитываются на работу в целом, или в случае установления в государственном задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы.

В документе приведена формула, по которой определяются нормативные затраты.

С принятием этого документа утратил силу приказ Минпромторга России от 26.07.2016 № 2579 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение федеральным бюджетным учреждением "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик", находящимся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, государственных работ».