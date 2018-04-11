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Утвержден регламент по выдаче разрешений на проведение клинических исследований лекарств

11.04.2018

Минздрав России утвердил Административный регламент министерства по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения. Соответствующий приказ Минздрава России от 19.01.2018 № 20н зарегистрировал Минюст России 9 апреля.

Документом определяются:

- сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий при предоставлении госуслуги, включая планирование контрольных мероприятий;

- должностные лица, ответственные за выполнение административных действий;

- перечень и формы документов, используемых в процессе предоставления госуслуги;

- показатели доступности и качества госуслуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления госуслуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Составной частью регламента является блок – схема, наглядно показывающая последовательность действий при предоставлении госууслуги.

В документе детально описаны структура и взаимосвязи административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги.

С принятием этого приказа считаются утратившими силу:

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 748н «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения»;

- приказ Минздрава России от 13.03.2015 г. №111н «О внесении изменений в порядок выдачи разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 748н».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
клинические исследования
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04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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