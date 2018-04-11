Утвержден регламент по выдаче разрешений на проведение клинических исследований лекарств

Минздрав России утвердил Административный регламент министерства по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения. Соответствующий приказ Минздрава России от 19.01.2018 № 20н зарегистрировал Минюст России 9 апреля.

Документом определяются:

- сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий при предоставлении госуслуги, включая планирование контрольных мероприятий;

- должностные лица, ответственные за выполнение административных действий;

- перечень и формы документов, используемых в процессе предоставления госуслуги;

- показатели доступности и качества госуслуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления госуслуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Составной частью регламента является блок – схема, наглядно показывающая последовательность действий при предоставлении госууслуги.

В документе детально описаны структура и взаимосвязи административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги.

С принятием этого приказа считаются утратившими силу:

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 748н «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения»;

- приказ Минздрава России от 13.03.2015 г. №111н «О внесении изменений в порядок выдачи разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 748н».