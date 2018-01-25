Утверждены Правила реализации биомедицинских клеточных продуктов

Правительство РФ утвердило порядок реализации биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующее постановление от 23.01.2018 № 49 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Реализация биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) осуществляется производителем БМКП на возмездной основе и (или) на безвозмездной основе следующим субъектам их обращения:

- другим производителям БМКП для производства БМКП;

-научным организациям, образовательным организациям для проведения научных исследований;

-организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

В постановлении приведен перечень документов, которые должен представить производитель БМКП при их реализации.