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Утверждены требования к деятельности биобанков

03.04.2018

Утверждены требования к организации и деятельности биобанков и правила хранения биологического материала, клеток для приготовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для производства биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующий приказ Минздрава России от 20.10.2017 № 842н зарегистрировал Минюст России 28 марта.

Биобанки организуются разработчиками биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), производителями, организациями, осуществляющими организацию проведения и проведение клинического исследования БМКП, реализацию, применение, хранение БМКП, для хранения биологических объектов и БМКП.

Субъекты обращения БМКП должны обеспечить в биобанках условия хранения биологических объектов и БМКП, позволяющих сохранять их биологические свойства и предотвращать их инфицирование и загрязнение.

Для этого в помещениях (зонах) для хранения необходимо создавать:

- температурно-влажностный режим (поддержание нормативных параметров температуры и влажности посредством систематического контроля и регулирования с помощью систем кондиционирования воздуха или отопительно-вентиляционных средств);

- санитарно-гигиенический режим (гигиеническая обработка, энтомологический и микологический надзор за состоянием биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов);

- световой режим (поддержание нормативных параметров освещенности биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов посредством использования высокоэффективного светозащитного оборудования).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
биомедицинские клеточные продукты
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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