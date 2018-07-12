Ужесточение требований к страховщикам не коснется компаний, работающих в системе ОМС

Госдума, в третьем, окончательном чтении приняла закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в соответствии с которым ужесточаются требования к страховым организациям в части увеличения минимального размера их уставного капитала.

В соответствии с документом, базовый размер уставного капитала страховой организации повышается до 300 млн руб. Исключение составляют страховые организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование. Минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, устанавливается в сумме 120 млн руб.

Как отметила первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева, сейчас совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования готовится пакет поправок в два закона — «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

«Они будут касаться исключительно деятельности страховых компаний, осуществляющих обязательное медицинское страхование. Страховщики — это рыночные агенты, которые управляют бюджетными средствами, поэтому и эти средства, и сама деятельность этих компаний должны находиться на контроле у государства», — пояснила она.