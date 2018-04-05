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Лента · В России
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В апреле КБФ «Катрен» проведет четыре онлайн-лекции для родителей

05.04.2018

В 2018 году Корпоративный благотворительный фонд «Катрен» запланировал серию вебинаров для приемных родителей. В феврале и марте в онлайн «Школе чутких родителей» уже состоялись пять вебинаров. В апреле пройдут еще четыре онлайн-лекции.

11 апреля 2018 года

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Тема: «Особенности взросления девочек. Разговор для родителей»

Описание: Вебинар посвящен принципам построения беседы об интимной гигиене с девочками-подростками. В ходе вебинара лектор расскажет об основах гигиены в разные периоды взросления, о том, что требует повышенного внимания родителя, как правильно выстроить и провести такой разговор, как не нарушить личное пространство ребенка и в то же время помочь ему быть откровенным, а также как дать правильную интерпретацию изменениям, которые происходят в организме взрослеющей девушки.

Лектор: Алла Буйнова, кандидат медицинских наук, автор более 40 научных работ, победитель Общероссийского конкурса «Наш любимый врач-2016», действующий врач, акушер-гинеколог федеральной клиники «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге.

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17 апреля 2018 года

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Тема: «Десять принципов эффективного воспитания подростка в современном мире»

Описание: Вебинар посвящен теме общения с подростками. Лектор расскажет, какие техники работают в общении с подростками, о родительских иллюзиях и страхах, а также о том, как помочь сыну или дочке почувствовать себя уверенными и успешными.

Лектор: Дмитрий Скоморохов, психолог, руководитель Центра личностного развития для детей и подростков «Вундер-Киндер!», куратор проекта КБФ «Катрен» «Хочу учиться» на базе Таганрогского центра помощи детям №7, автор множества индивидуальных программ адаптации для детей в замещающих семьях.

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23 апреля 2018 года

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Тема: «Надежен ли ʺнадежный взрослыйʺ»?

Описание: Вебинар посвящен проблемам замещающих и приемных родителей. Лектор расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются приемные и замещающие родители, мотивах, ожиданиях, ошибках и эмоциональном выгорании родителей.

Лектор: Марина Буняк, семейный психолог.

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27 апреля 2018 года

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Тема: «Хочет ли ребенок слушаться: из чего складывается принятие ребенком руководства взрослого?»

Описание: Вебинар посвящен поиску общего языка с ребенком, особенностям его реагирования на разные приемы родителей.

Лектор: Анна Маричева, клинический психолог, сотрудник Института интегративной семейной терапии.

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Получить точные сведения о темах и времени проведения вебинаров, а также зарегистрироваться на них,
вы всегда можете здесь:

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Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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АО НПК «Катрен»
вебинар
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
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