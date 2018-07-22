В «Аптечной сети «36,6» ожидаются крупные кадровые перестановки

Как стало известно «ФВ», Полина Киселева может покинуть пост генерального директора розничного подразделения «Аптечная сеть 36,6». Официально компания пока не комментирует возможную отставку.

Полина Киселева пришла в «36,6» в феврале 2018 г. Ранее она с 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в федеральной торговой сети «Пятерочка».

В мае 2018 г. Полина дала интервью «ФВ», в котором поделилась долгосрочными планами: «Я в компании пока только три месяца; через год, думаю, мы сможем поговорить о результатах. Что мы делаем? Налаживаем финансовую дисциплину, погасили полностью задолженность перед нашими арендодателями. Мы разбираемся с тем негативным наследием, которое досталось новой команде. С арендодателями вошли в нормальный график платежей. На налаживание аналогичного процесса с поставщиками понадобится больше времени».

В начале 2018 г. в «36,6» сменилась команда управленцев. С 1 марта 2018 г. компанию покинули Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. В новую команду вошли сразу два бывших сотрудников «Биотэка»: Владимир Нестеренко стал генеральным директором, а Олег Ковалев возглавил оптовое подразделение. Чуть ранее, в октябре 2017 г., коммерческим директором сети стала Евгения Ламина, ранее она была вице-президентом по коммерции и маркетингу «НоваМедики».

В конце 2017 г. мажоритарный акционер ПАО «Аптечная сеть 36,6» Palesora, принадлежавшая Ивану Саганелидзе, Владимиру Кинцурашвили, Тимуру Шакая и Игорю Жибаровскому, вышла из числа акционеров. Новым мажоритарием стала кипрская компания Paneario Holdings Limited, офшору принадлежит 28% «36,6». Второй крупный владелец акций - Alliance Boots Holdings Limited, у нее в собственности 15% акций. О том, как распределены остальные 57% акций, информации нет.

В отчете по МСФО за 2017 г. говорится, что группе удалось договориться о пролонгации действующих источников финансирования и о привлечении дополнительного финансирования в объемах, достаточных для финансирования ее деятельности в течение как минимум 12 месяцев с даты утверждения финансовой отчетности. На сегодняшний момент известно, что активы «36,6» заложены в Московском кредитном банке до 2024 г.

Кроме того, в отчете отмечается, что сформирована новая команда менеджмента для реорганизации и вывода бизнеса группы на качественно новый уровень. Также анонсирована разработка долгосрочное стратегии, которая должна сделать компанию прибыльной. Пока, по информации «ФВ», работа над стратегией не закончена.