 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
112

В «Аптечной сети «36,6» ожидаются крупные кадровые перестановки

22.07.2018

Как стало известно «ФВ», Полина Киселева может покинуть пост генерального директора розничного подразделения «Аптечная сеть 36,6». Официально компания пока не комментирует возможную отставку.

Полина Киселева пришла в «36,6» в феврале 2018 г. Ранее она с 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в федеральной торговой сети «Пятерочка».

В мае 2018 г. Полина дала интервью «ФВ», в котором поделилась долгосрочными планами: «Я в компании пока только три месяца; через год, думаю, мы сможем поговорить о результатах. Что мы делаем? Налаживаем финансовую дисциплину, погасили полностью задолженность перед нашими арендодателями. Мы разбираемся с тем негативным наследием, которое досталось новой команде. С арендодателями вошли в нормальный график платежей. На налаживание аналогичного процесса с поставщиками понадобится больше времени».

В начале 2018 г. в «36,6» сменилась команда управленцев. С 1 марта 2018 г. компанию покинули Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. В новую команду вошли сразу два бывших сотрудников «Биотэка»: Владимир Нестеренко стал генеральным директором, а Олег Ковалев возглавил оптовое подразделение. Чуть ранее, в октябре 2017 г., коммерческим директором сети стала Евгения Ламина, ранее она была вице-президентом по коммерции и маркетингу «НоваМедики».

В конце 2017 г. мажоритарный акционер ПАО «Аптечная сеть 36,6» Palesora, принадлежавшая Ивану Саганелидзе, Владимиру Кинцурашвили, Тимуру Шакая и Игорю Жибаровскому, вышла из числа акционеров. Новым мажоритарием стала кипрская компания Paneario Holdings Limited, офшору принадлежит 28% «36,6». Второй крупный владелец акций - Alliance Boots Holdings Limited, у нее в собственности 15% акций. О том, как распределены остальные 57% акций, информации нет.

В отчете по МСФО за 2017 г. говорится, что группе удалось договориться о пролонгации действующих источников финансирования и о привлечении дополнительного финансирования в объемах, достаточных для финансирования ее деятельности в течение как минимум 12 месяцев с даты утверждения финансовой отчетности. На сегодняшний момент известно, что активы «36,6» заложены в Московском кредитном банке до 2024 г.

Кроме того, в отчете отмечается, что сформирована новая команда менеджмента для реорганизации и вывода бизнеса группы на качественно новый уровень. Также анонсирована разработка долгосрочное стратегии, которая должна сделать компанию прибыльной. Пока, по информации «ФВ», работа над стратегией не закончена.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.07.2018 Активы «36,6» будут в залоге у МКБ до 2024 года
11.07.2018 UPD: Темур Шакая займется поставками косметики из Германии
04.07.2018 Оксана Тарасова избрана председателем Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»
25.06.2018 Аптечная сеть «36,6» была продана еще в прошлом году
01.06.2018 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения