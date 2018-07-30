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В Башкирии отчитались о нормализации ситуации с льготным лекарственным обеспечением

30.07.2018

На 30 июля ни по федеральной, ни по региональной льготе очереди на положенные лекарства в Башкирии нет. Об этом говорилось на оперативном совещание, которое прошло 30 июля в правительстве республики.

Напомним, что к 15 апреля в регионе 937 рецептов находилось на отсроченном обеспечении. Ситуация с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан неоднократно обсуждалась на уровне главы региона, в местных СМИ.

«Сложная ситуация объяснялась нарушениями при формировании сводной заявки, на стадии организации конкурсных процедур, а также поздним поступлением денежных средств на федеральных льготников, – рассказал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. – Была проведена служебная проверка, уволен директор ГКУ «Управление материально-технического обеспечения», которое является госзаказчиком, наложены дисциплинарные взыскания на сотрудников Минздрава. Далее нами была разработана «дорожная карта», в которой актуализированы сроки размещения аукционов, заключения контрактов. С 15 апреля наблюдается снижение количества рецептов на отсроченном обеспечении, на сегодня оно равно нулю в рамках имеющегося финансирования».

Ежегодно на льготное лекарственное обеспечение в республике выделяется 1,5 млрд руб.
В текущем году расходы и вовсе составят 1,7 млрд руб.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Башкортостан
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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