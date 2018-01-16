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В Чеченской Республике в течение года заработает 10 госаптек

16.01.2018

В 2018 году в Чеченской Республике планируется открыть 10 государственных аптек ГАУ «Фарммедтехснаб». Из них 5 будут работать в столице ЧР, а еще 5 – в Шалинском, Ачхой-Мартановском, Веденском, Гудермесском и Урус-Мартановском районах.

Основная задача данных предприятий – отпуск лекарственных средств льготным категориям граждан. Однако наряду с этим развивается и розничная торговля традиционным аптечным ассортиментом.

– В прошлом году мы открыли розничные аптеки при Республиканском онкодиспансере, Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи им. У. Ханбиева и Клинической больнице №5 г. Грозного, построили новую аптеку в Шали, – рассказал «ФВ» генеральный директор ГАУ «Фарммедтехснаб» Шамиль Багашев. – В перспективе мы планируем охватить все муниципальные районы Чеченской Республики.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Чеченская Республика
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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