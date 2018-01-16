В декабре 2017 года количество подключенных к сети Apteka.ru аптек впервые достигло 15 тыс. учреждений

Сервис Apteka.ru подвел итоги декабря.
В декабре 2017 года число уникальных поисковых запросов на сайте Apteka.ru составило 10 миллионов, а количество подключенных к сети Apteka.ru аптек впервые достигло 15 тыс. учреждений.
Лидирующие позиции по ATC-классификации в декабре занимала группа «Пищеварительный тракт и обмен веществ» как по доле от стоимостного объема продаж, так и по доле продаж в упаковках через сервис Apteka.ru. Наиболее активно растущие группы – «Сердечно-сосудистая система» и «Дыхательная система».
Доли АТС-групп в объеме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: ноябрь – декабрь 2017
|
ATC-группы 1-го уровня
|
Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.ru, руб., %
|
Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, шт., %
|
Ноябрь 2017
|
Декабрь 2017
|
Изменение доли
|
Ноябрь 2017
|
Декабрь 2017
|
Изменение доли
|
A Пищеварительный тракт и обмен веществ
|
22.0%
|
22.0%
|
0.0%
|
22.6%
|
22.4%
|
-0.2%
|
N Нервная система
|
17.4%
|
17.4%
|
-0.1%
|
16.4%
|
16.1%
|
-0.3%
|
G Мочеполовая система и половые гормоны
|
11.5%
|
11.5%
|
0.1%
|
5.5%
|
5.4%
|
-0.1%
|
C Сердечно-сосудистая система
|
10.4%
|
10.8%
|
0.4%
|
13.0%
|
13.7%
|
0.6%
|
B Кроветворение и кровь
|
6.9%
|
7.0%
|
0.1%
|
4.0%
|
3.8%
|
-0.2%
|
D Дерматология
|
6.7%
|
6.3%
|
-0.4%
|
7.7%
|
7.4%
|
-0.3%
|
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
|
5.9%
|
6.2%
|
0.3%
|
2.9%
|
2.9%
|
-0.1%
|
M Костно-мышечная система
|
5.7%
|
5.1%
|
-0.6%
|
5.8%
|
5.6%
|
-0.2%
|
J Противомикробные препараты для системного применения
|
5.2%
|
4.9%
|
-0.3%
|
7.8%
|
7.4%
|
-0.4%
|
R Дыхательная система
|
4.1%
|
4.2%
|
0.1%
|
8.7%
|
9.3%
|
0.6%
|
V Прочие препараты
|
1.9%
|
2.0%
|
0.1%
|
1.3%
|
1.6%
|
0.3%
|
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств
|
1.2%
|
1.3%
|
0.1%
|
1.9%
|
2.1%
|
0.2%
|
H Гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулины)
|
1.0%
|
1.1%
|
0.1%
|
1.4%
|
1.5%
|
0.1%
|
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
|
0.2%
|
0.2%
|
0.0%
|
0.9%
|
0.7%
|
-0.2%
В одной из самых популярных групп «Дыхательная система» ТОП-3 МНН выглядит следующим образом: Ксилометазолин, в декабре его доля продаж в упаковках через сервис Apteka.ru в группе составила 20%, Нафазолин – 10% и Лоратадин – 6%.