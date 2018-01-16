В декабре 2017 года количество подключенных к сети Apteka.ru аптек впервые достигло 15 тыс. учреждений

Сервис Apteka.ru подвел итоги декабря.

В декабре 2017 года число уникальных поисковых запросов на сайте Apteka.ru составило 10 миллионов, а количество подключенных к сети Apteka.ru аптек впервые достигло 15 тыс. учреждений.

Лидирующие позиции по ATC-классификации в декабре занимала группа «Пищеварительный тракт и обмен веществ» как по доле от стоимостного объема продаж, так и по доле продаж в упаковках через сервис Apteka.ru. Наиболее активно растущие группы – «Сердечно-сосудистая система» и «Дыхательная система».

Доли АТС-групп в объеме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: ноябрь – декабрь 2017

ATC-группы 1-го уровня Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.ru, руб., % Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, шт., % Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Изменение доли Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Изменение доли A Пищеварительный тракт и обмен веществ 22.0% 22.0% 0.0% 22.6% 22.4% -0.2% N Нервная система 17.4% 17.4% -0.1% 16.4% 16.1% -0.3% G Мочеполовая система и половые гормоны 11.5% 11.5% 0.1% 5.5% 5.4% -0.1% C Сердечно-сосудистая система 10.4% 10.8% 0.4% 13.0% 13.7% 0.6% B Кроветворение и кровь 6.9% 7.0% 0.1% 4.0% 3.8% -0.2% D Дерматология 6.7% 6.3% -0.4% 7.7% 7.4% -0.3% L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 5.9% 6.2% 0.3% 2.9% 2.9% -0.1% M Костно-мышечная система 5.7% 5.1% -0.6% 5.8% 5.6% -0.2% J Противомикробные препараты для системного применения 5.2% 4.9% -0.3% 7.8% 7.4% -0.4% R Дыхательная система 4.1% 4.2% 0.1% 8.7% 9.3% 0.6% V Прочие препараты 1.9% 2.0% 0.1% 1.3% 1.6% 0.3% S Препараты для лечения заболеваний органов чувств 1.2% 1.3% 0.1% 1.9% 2.1% 0.2% H Гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулины) 1.0% 1.1% 0.1% 1.4% 1.5% 0.1% P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 0.2% 0.2% 0.0% 0.9% 0.7% -0.2%

В одной из самых популярных групп «Дыхательная система» ТОП-3 МНН выглядит следующим образом: Ксилометазолин, в декабре его доля продаж в упаковках через сервис Apteka.ru в группе составила 20%, Нафазолин – 10% и Лоратадин – 6%.