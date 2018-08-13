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В Екатеринбурге изучат лекарственные кристаллы

13.08.2018

Ученые УрФУ получили грант Российского научного фонда (РНФ) сроком до 2020 г. на исследование процессов объемной кристаллизации, с помощью которой можно изготавливать медицинские препараты, выращивая кристаллы в пересыщенном растворе лекарственного средства. В университете рассчитывают, что интересантами этой работы станут фармкомпании.

Предметом исследований стали отдельные аспекты теории фазовых переходов. Десять уральских физиков и математиков из Института естественных наук УрФУ, участвующих в проекте, выясняют, как выращивать кристаллы определенного размера в постоянно меняющихся условиях, чтобы получать заданные свойства этих кристаллов. Речь идет о работе с метастабильными системами – пересыщенными или переохлажденными жидкостями. Ее практическое применение в том, что зарождение и рост кристаллов контролирует такие процессы, как синтез белка.

«Полного понимания механизмов зарождения и роста белков пока нет, и это мешает получать новые результаты в различных биохимических и биомедицинских процессах, – говорит руководитель проекта Дмитрий Александров. – Но интерес здесь не только научный. Медленная скорость растворения кристаллов белка используется для получения лекарств, например, таких, как инсулин».

По словам г-на Александрова, у научных исследований есть и другие биомедицинские приложения, возникающие, например, в тех случаях, когда патологические состояния связаны с образованием кристаллов в человеческом организме. Один из примеров – кристаллизация гемоглобина С и полимеризация гемоглобина S, уменьшающих пластичность эритроцитов организма и вызывающих серповидно-клеточную анемию.

Большую часть исследований динамики роста белка ученые проводят с использованием белкового лизоцима, экстрагированного из яичного куриного белка. Важность изучения этого фермента объясняется тем, что его используют в качестве антисептического средства и пищевой добавки.

Автор: Михаил Старков, «Фармацевтический вестник»
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Метки
научные разработки
Екатеринбург
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
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