В «Экспоцентре» пройдет «Марафон семинаров Российской недели здравоохранения

6 сентября в ЦВК «Экспоцентр» стартует цикл обучающих семинаров для владельцев и руководителей клиник – «Марафон семинаров Российской недели здравоохранения».

Мероприятие организовано совместно с Агентством медицинского консалтинга D-ZERTS и НКО «Центр урегулирования конфликтов в медицине». Марафон состоит из трех семинаров об управлении, продвижении и юридической защите медицинского бизнеса. Они посвящены темам: «Пошаговый план по управлению медицинским бизнесом» (6 сентября), «Факторы успешного продвижения клиники: управление и медицинский маркетинг» (18 октября), «Ключевые факторы успешной клиники» (7 декабря).

Семинары проводятся для собственников и руководителей медицинских центров, планирующих повысить доходность своей клиники, а также предпринимателей, собирающихся открыть частный медицинский центр.

Такие мероприятия, как Марафон семинаров предваряют международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» – самое масштабное в нашей стране выставочно-конгрессное событие в сфере охраны здоровья. В этом году Неделя пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 3–7 декабря. Ее программа включает проведение крупнейших в России и странах Евразийского экономического союза международных выставок «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», международной специализированной выставки «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры», международного форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь».

Специалисты отрасли рассматривают Российскую неделю здравоохранения как главную и самую эффективную выставочно-конгрессную площадку в России.

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