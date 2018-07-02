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В 2018 году в фармотрасли зарплаты повысили лишь 56% работодателей

02.07.2018

Рост заработных плат в России замедлился, констатируют эксперты рекрутинговой компании Antal. Как показали данные исследования, в 2018 году повышение зарплаты получило наименьшее количество людей за последние три года. 41% участников опроса сказали, что их зарплата увеличилась. При этом в 2016 и 2017 годах тех, у кого зарплата выросла, было на несколько процентных пунктов больше. В докризисном 2014 году зарплаты росли у 64% участников исследования.

Все больше компаний индексируют сотрудникам зарплаты всего на 1–5%. В прошлом году такой рост зарплат отметили 21% респондентов, а сегодня практически каждый третий, кто получил повышение, довольствуется прибавкой к зарплате на 1–5%.

«Инфляция в России в 2017 году оказалась минимальной за последние годы – 2,5%. Годом ранее рост цен составил 5,4%, а в 2015 году – 12,9%. В связи с тем, что компании при индексации ориентируются в том числе и на уровень инфляции. Закономерно, что работодатели в текущем году повышают зарплаты на более низкий процент», – поясняет менеджер практики специализированных исследований рынка труда Светлана Орёл.

Эксперт отмечает, что зарплаты сотрудников растут по разным причинам: 37% респондентов получили прибавку на текущем месте работы благодаря пересмотру зарплат, 21% – по результатам работы, 13% перешли на новую позицию внутри компании с более высоким окладом, 19% увеличили доход благодаря смене работы, а 5% попросили повышения зарплаты, а руководство им не отказало.

Самые щедрые работодатели оказались среди компаний в индустриях: фармацевтика, потребительские товары и ИТ. В этих отраслях зарплаты выросли у 56%, 47% и 41% респондентов соответственно.

«Фармацевтическая отрасль традиционно держится в лидерах по уровню компенсаций, однако в этой сфере тоже растет уровень неопределенности. Зарубежные фармкомпании, как и другие международные игроки, ждут возможных изменений в законодательстве», – добавляет Светлана Орёл.

Автор: Фармперсонал
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Метки
зарплата
фармперсонал
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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