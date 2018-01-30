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Лента · В России
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В Госдуму поступил законопроект о новом механизме выпуска лекарств в гражданский оборот

30.01.2018

На рассмотрение поступил инициированный Правительством законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения». Об этом сообщает официальный портал Госдумы.

В нем предложен механизм ввода в оборот лекарств, которые производятся в России или ввозятся из-за рубежа.

«Согласно законопроекту производители и лица, осуществляющие ввоз лекарств, обязаны будут представить в Росздравнадзор документы о качестве препаратов. А для оборота иммунобиологических средств (вакцин, сывороток, иммуноглобулинов) потребуется специальное разрешение Росздравнадзора», – говорится в сообщении Госдумы.

Закон планируется ввести в действие по истечении 12 месяцев после официального опубликования. Для исполнения предложенных норм понадобится принять четыре постановления правительства.

«ФВ» не раз писал о готовящемся законопроекте, в течение 2017 г. он обсуждался в правительстве.

Д сих пор в России лекарства проходят сертификацию, а согласно документам ЕАЭС это должна быть другая процедура. Минздрав разработал соответствующие поправки в ФЗ № 61, где и будет прописана процедура подтверждения качества.

Текст законопроекта пока не опубликован.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
выпуск
качество
Госдума РФ
ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Фармвестник-ТВ
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30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
Фармрозница резко критикует законопроект о продажах лекарств в супермаркетах
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