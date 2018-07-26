В Госдуму внесен законопроект о медико-социальной помощи гражданам старшего поколения

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов 26 июля внес на рассмотрение депутатов законопроект «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения». Документ подготовлен в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере установления правовых основ оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и гражданам с признаками преждевременного старения на основе эффективного межведомственного взаимодействия для увеличения продолжительности жизни, сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Депутат считает, что при правильной политике и наличии комплексных услуг старение населения может рассматриваться в качестве ценной новой возможности как для отдельных людей, так и для общества в целом.

Законопроектом определяются следующие задачи:

- обеспечение равного доступа граждан старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения к комплексной медико-социальной помощи;

- обеспечение межведомственного подхода к решению социальных проблем граждан;

- совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения в части внедрения гериатрической помощи в рамках оказания им комплексной медико-социальной помощи;

- развитие системы долговременного социального обслуживания граждан старшего поколения, создание условий для развития рынка социальных услуг;

- создание условий для привлечения организаций с различными организационно-правовыми формами и форм собственности к оказанию гражданам старшего поколения комплексной медико-социальной помощи.

«Принятие законопроекта позволит достичь проработанности и полноты нормативно-правовой базы, регулирующей на государственном уровне организацию мероприятий по предоставлению медицинских и социальных услуг гражданам старшего поколения и обеспечить дифференцированную оценку востребованности отдельных видов медико-социальной помощи данной категории населения, включая гериатрическую», – указано в пояснительной записке.