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В Госдуму внесен законопроект о медико-социальной помощи гражданам старшего поколения

26.07.2018

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов 26 июля внес на рассмотрение депутатов законопроект «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения». Документ подготовлен в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере установления правовых основ оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и гражданам с признаками преждевременного старения на основе эффективного межведомственного взаимодействия для увеличения продолжительности жизни, сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Депутат считает, что при правильной политике и наличии комплексных услуг старение населения может рассматриваться в качестве ценной новой возможности как для отдельных людей, так и для общества в целом.

Законопроектом определяются следующие задачи:

- обеспечение равного доступа граждан старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения к комплексной медико-социальной помощи;

- обеспечение межведомственного подхода к решению социальных проблем граждан;

- совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения в части внедрения гериатрической помощи в рамках оказания им комплексной медико-социальной помощи;

- развитие системы долговременного социального обслуживания граждан старшего поколения, создание условий для развития рынка социальных услуг;

- создание условий для привлечения организаций с различными организационно-правовыми формами и форм собственности к оказанию гражданам старшего поколения комплексной медико-социальной помощи.

«Принятие законопроекта позволит достичь проработанности и полноты нормативно-правовой базы, регулирующей на государственном уровне организацию мероприятий по предоставлению медицинских и социальных услуг гражданам старшего поколения и обеспечить дифференцированную оценку востребованности отдельных видов медико-социальной помощи данной категории населения, включая гериатрическую», – указано в пояснительной записке.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинская помощь
социальная помощь
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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