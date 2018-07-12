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Лента · В России
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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий аптеки предлагать покупателям дешевые лекарства

12.07.2018

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О внесении изменения в статью 55 ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в котором указано, что аптеки обязаны информировать покупателей о наличии дешевых аналогов препаратов.

В частности, депутаты предлагают дополнить ФЗ следующим положением: «организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, обязаны в первую очередь проинформировать покупателя о наличии наиболее дешевого взаимозаменяемого аналога лекарственного препарата (содержащего аналогичное международное непатентованное наименование лекарственного средства), необходимого покупателю, а также обязаны проинформировать покупателя о наличии иных взаимозаменяемых аналогов лекарственного препарата (содержащих аналогичное международное непатентованное наименование лекарственного средства), необходимого покупателю».

В пояснительной записке авторы документа отметили, что необходимость реализации указанных мер подтверждена принятым в рамках распоряжения Правительства РФ от 12 января 2018 года №9-р планом мероприятий «Развитие конкуренции в здравоохранении».

Напомним, «дорожная карта» «Развитие конкуренции в здравоохранении», разработчиком которой является ФАС, рассчитана на период до 2021 года, и предусматривает 47 мероприятий по развитию конкуренции в ключевых направлениях сферы здравоохранения.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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