В Госдуму внесен законопроект, обязывающий аптеки предлагать покупателям дешевые лекарства

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О внесении изменения в статью 55 ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в котором указано, что аптеки обязаны информировать покупателей о наличии дешевых аналогов препаратов.

В частности, депутаты предлагают дополнить ФЗ следующим положением: «организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, обязаны в первую очередь проинформировать покупателя о наличии наиболее дешевого взаимозаменяемого аналога лекарственного препарата (содержащего аналогичное международное непатентованное наименование лекарственного средства), необходимого покупателю, а также обязаны проинформировать покупателя о наличии иных взаимозаменяемых аналогов лекарственного препарата (содержащих аналогичное международное непатентованное наименование лекарственного средства), необходимого покупателю».

В пояснительной записке авторы документа отметили, что необходимость реализации указанных мер подтверждена принятым в рамках распоряжения Правительства РФ от 12 января 2018 года №9-р планом мероприятий «Развитие конкуренции в здравоохранении».

Напомним, «дорожная карта» «Развитие конкуренции в здравоохранении», разработчиком которой является ФАС, рассчитана на период до 2021 года, и предусматривает 47 мероприятий по развитию конкуренции в ключевых направлениях сферы здравоохранения.