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В ГУП «Карелфарм» лекарства отпускал сотрудник, не имеющий специального образования

18.06.2018

Прокуратура Кондопожского района выявила нарушения в деятельности фармацевтического предприятия.

Установлено, что в городе Кондопога в аптеке ГУП Республики Карелия «Карелфарм» лекарства по рецептурным листкам отпускал сотрудник, не имеющий специального образования.

В соответствии с лицензионными требованиями, предъявляемыми к фармацевтическим организациям, работники, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов, обязаны иметь высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификат специалиста для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения.

В связи с этим, прокурор Кондопожского района возбудил в отношении госпредприятия дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

На основании постановления прокурора Арбитражный суд Республики Карелия назначил компании штраф в размере 50 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры

Постановление пока не вступило в законную силу.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическое образование
лицензионные требования
Республика Карелия
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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Июнь №20
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