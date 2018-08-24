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В III Всероссийской GMP-конференции примут участие десять иностранных регуляторов

24.08.2018

С 27 по 29 августа в Казани состоится III Всероссийская GMP-конференция с международным участием.

Название и центральная тема конференции в 2018 году - «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».

Важной целью мероприятия является гармонизация правил надлежащей производственной практики и работа по взаимному признанию участниками профессионального международного сообщества. В этом году в конференции принимает участие более десяти иностранных регуляторов, включая такие страны как Япония, США, Куба, Мексика. Впервые в России на регуляторной конференции в качестве докладчика выступит представитель Европейского Медицинского Агентства.

Мероприятие посетят делегаты и спикеры со всего мира: Испания, Хорватия, Венгрия, Болгария, Румыния, Великобритания, Япония, Казахстан, Киргизия, Армения и многие другие страны. Эксперты мирового уровня поделятся своим опытом и обсудят различные вопросы, которые возникают на сегодняшний день в фармацевтической отрасли. И фармацевтичнская отрасль, и фармацевтическая регуляторика всегда будут поддерживать связи и отношения по всему миру, так как здоровье людей и населения планеты является важнейшим приоритетом всех стран.

Организаторами мероприятия являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Представители «Фармацевтического вестника» будут принимать участие в конференции и освещать наиболее интересные темы.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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