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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции при госзакупках лекарств

05.04.2018

Следственные органы СК РФ по Республике Карелия возбудили уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)).

Основанием для возбуждения данного дела послужили ранее представленные в адрес Прокуратуры Республики Карелия и СУ СК РФ по РК решения и материалы Карельского УФАС России о признании незаконными действий ООО «Медлон», ООО «НикаМед», ООО «Медлон-ДВ» (все три фирмы зарегистрированы в Санкт-Петербурге) и ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 1» (г. Петрозаводск), которые выразились в ограничении конкуренции при проведении государственных торгов на поставку медицинского оборудования и лекарственных средств для нужд лечебных учреждений Республики Карелия в период 2014–2016гг.

По версии следствия, три коммерческие организации вступили в сговор и незаконно создали систему подкупа работников медицинских учреждений, которые за денежное вознаграждение содействовали заключению договоров с вышеуказанными организациями без проведения торгов на суммы до 100 тыс. руб., а также составляли технические задания на планируемый к приобретению товар, возможность поставки которого имелась только у данных организаций и заведомо отсутствовала у других поставщиков, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РК.

В результате общая сумма незаконного дохода, полученного коммерческими организациями, участвовавшими в картельных сговорах и иных видах антиконкурентных соглашений при заключении госконтрактов на поставку различного медоборудования и товаров медицинского назначения в учреждения здравоохранения Республики Карелия, составила более 64,7 млн руб.

Как сообщили в Следственном управлении, в настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Карелия
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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